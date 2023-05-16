Машиниста бульдозера и еще шестерых человек из Алтайского края наградил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отметил заслуги семи жителей Алтайского края на государственном уровне соответствующим указом от 12 мая, сообщают в мэрии Барнаула.

Художник-живописец Иван Мамонтов получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Мамонтов известен своими картинами на исторические темы, а еще как автор психологических портретов. Например, тружеников села, ветеранов ВОВ, писателей, художников и ученых.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил врач - травматолог-ортопед Славгородской больницы Виктор Перервин. Его идеей было внедрить в практику травматологического отделения малоинвазивные операции.

А личная оперативная активность Виктора составляет до 40% в год (с учетом ассистирования). У него самый высокий прием по амбулаторной посещаемости.

Главврача Детской горбольницы Рубцовска Олега Панова удостоили почетным званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Под его руководством число посещений поликлиники составило более 280 тыс. человек в год, а за семь лет младенческая смерть сократилась с 12,9% до 5,4%.

Детское инфекционное отделение городской клинической больницы № 11 после ремонта. zdravalt.ru

Кроме того, сотрудники Юго-Западного дорожно-строительного управления получили почетное звание «Заслуженный строитель РФ». Среди них - машинист бульдозера Сергей Миронов и машинист автогрейдера Владимир Усольцев из Рубцовска и мастер мастер асфальтобетонного завода Сергей Горбаненко из Змеиногорского района.

Они принимают активное участие в строительстве и реконструкции автомобильных дорог, порой в экстремальных условиях.

Почетное звание "Заслуженный энергетик РФ" также получил директор Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов.

Губернатор Алтайского края по традиции направит в адрес награжденных поздравительные телеграммы.

Ранее Владимир Путин наградил кладовщика и еще десять человек из Алтайского края.