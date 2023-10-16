Мама, я потерял себя. Как работают с пограничным расстройством личности у детей

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) долгое время считалось «взрослым» заболеванием, отчего детям, в особенности подросткам с похожей симптоматикой, ставили неправильные диагнозы. О том, как распознают и лечат ПРЛ у юных пациентов рассказал Евгений Корень, кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник Московского НИИ психиатрии НМИЦ ПН им. В.П. Сербского. Он выступил с лекцией на российской конференции с международным участием «Психиатрия Алтайского края: от Эрдмана Ю. К. и до сегодняшних дней».

Что такое ПРЛ

Для пограничного расстройства личности (ПРЛ) характерно продолжительное аномальное поведение. Пациент переживает сильные эмоциональные реакции от резкого воодушевления до депрессии. У него искажено представление о самом себе, низкий самоконтроль, он не может поддерживать стабильные отношения с другими людьми.

По словам Евгения Корня, термин «пограничный» вошло в профессиональный обиход в 1938 году и использовался для разграничения проблемной области между «неврозом» и «психозом».

По сравнению с другими расстройствами личности, ПРЛ диагностируют чаще всего. Уже известно о 151 возможном теоретическом подходе к диагностике данного заболевания.

Парень. Подросток. СС0

Почему ПРЛ страдают не только взрослые

Долгое время это расстройство диагностировали только взрослым пациентам. А в международной классификации болезней 10-го ПРЛ рассматривают в разделе «Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых». Согласно существующим в России правилам, отнесение ПРЛ к данному разделу формально препятствует диагностике этого расстройства в детско-подростковом возрасте, отмечает Евгений Корень.

Несмотря на это, все больше детских психиатров из разных стран мира сходятся во мнении, что это расстройство может появляться и в детско-подростком возрасте. По информации Евгения Корня, ПРЛ затрагивает 2-3% подростков.

А по некоторым оценкам, устойчивое «пограничное» поведение у подростков встречается даже чаще, чем у взрослых пациентов. Расстройство может быть определено уже с 11 лет, а симптомы начинают ярко проявляться к 14 годам.

Причины возникновения ПРЛ до конца не известны. Однако сильный стресс в детском и подростковом возрасте может способствовать развитию заболевания. Так специалист выяснил, что больше половины пациентов из 38 опрошенных страдали от издевательств в школе. А тревожные и постстрессовые расстройства предшествовали расстройству личности в 86,8% случаев.

Школьник. Подросток. СС0

Характерные симптомы

Симптомы ПРЛ у подростков несколько отличаются от взрослых. Так юные пациенты чаще демонстрируют суицидальное поведение, в совокупности со вспышками гнева и эмоциональной нестабильностью.

Они прибегают к самоповреждениям, очень боятся быть оставленными родственниками и друзьями и при этом постоянно чувствуют пустоту внутри себя. Большая часть из них — 76,3% - жалуются на трудности с самоопределением. Например, им сложно понять собственные предпочтения и интересы.

Нередко пациенты сами стараются поставить себе диагноз и заявляют, что у них «биполярочка» (биполярное расстройство — при. ред.) или, как минимум, тяжелая депрессия.

В некоторых случаях расстройство может усугубляться слуховыми и зрительными галлюцинациями. На голоса и странные сущности жаловались 31,6%.

Школьник. Подросток. СС0

Диссоциативное расстройство идентичности (появление множественных личностей у одного человека — прим. ред.) диагностировалось у 15,8% пациентов.

К счастью, большинство подростков справляются с симптомами благодаря грамотной работе враче-психотерапевта и психиатра. По данным Евгения Корня, лечение помогло более 80% пациентам.