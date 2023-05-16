Малыш львенок из Барнаула отправится в зоопарк Самары

Львенок Алтай - детеныш знаменитого царя зверей Алтая - в скором времени покинет родной вольер и уедет жить в зоопарк Самары.
Переезд связан с тем, что в самарском зоопарке умер собственный лев по кличке Цезарь. Он долгое время радовал горожан и скончался от старости.
"Мной было принято решение подарить самарскому зоопарку нашего львенка. Но с одним условием - имя ему должно быть Алтай", - рассказывает директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.
Ранее львица Ая родила малышей в праздник Пасхи. По словам директора зоопарка, котята появились на свет вечером 16 апреля.