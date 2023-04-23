Маленький мальчик ушел из дома и уснул в поле. Его всю ночь охраняла собака

Удивительная история произошла в Самарской области. Трехлетний мальчик ушел из дома и уснул в поле. Его всю ночь охраняла собака. Об этом сообщает Life .

По информации ГУ МВД по региону, о пропаже ребенка заявили вечером 22 апреля. Трехлетний мальчик ушел из дома вместе с собакой в селе Большая каменка.

К поискам пропавшего подключились местные жители, лесники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Одна из камера видеонаблюдения, установленная на жилом доме, запечатлела, как мальчик уходил в сторону сельских полей.

Ребенка искали всю ночь и нашли только под утро в пяти километрах от села. Мальчик спал в разградительной противопожарной канаве в поле. Рядом с ним дежурил его пес, который не отходил от маленького хозяина ни на шаг даже при появлении полиции.

«Установлено, что в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось», — сообщили в ведомстве.

Ранее барнаульские пожарные спасли ребенка, который чуть не выпал из окна.