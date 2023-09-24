Магнитная буря обрушилась на Землю в это воскресенье

По прогнозам учёных, мощность магнитной бури составит 4 балла.
Такую бурю классифицируют как слабую, но даже такие небольшие колебания влияют на людей.
Они отражаются на самочувствии, могут вызвать помехи в работе техники и GPS.
Чего стоит избегать во время геомагнитных колебаний
- Работы с техникой;
- Поездок за рулем автомобиля;
- Работы, которая требует сосредоточенности и внимания;
- Тяжёлой физической активности.
Ранее жесткие геомагнитные толчки раскачают магнитосферу геоударами 23 сентября 2023.