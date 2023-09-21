Магистрантка АлтГУ стала финалисткой конкурса «Мисс Россия – 2023»

Она обучается в институте истории и международных отношений.

В финале 50 девушек из разных регионов страны. Анжелика представляет Алтайский край.

Девушке 22 года и сейчас она поступила на первый курс магистратуры. До этого она обучалась в новосибирском университете на бакалавра.

Финалисткой конкурса «Мисс Россия – 2023». Мисс Россия – 2023

Девушка отмечает, что четвертом курсе она участвовала в университетском конкурсе красоты. Там ее заметило модельное агентство и предложило принять участие в Мисс Россия. Целый год она проходила кастинги в особой секретности. Заявок было много - 87 тыс. Однако Анжелике удалось войти в топ - 50.

Финал конкурса пройдет 8 октября. Сейчас Анжелика находится в Москве и усердно готовится.

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