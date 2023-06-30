Мадонну, переболевшую бактериальной инфекцией, выписали из больницы

Американскую певицу Мадонну, госпитализированную с серьезной бактериальной инфекцией, выписали из больницы. Об этом сообщает CNN .

Собеседник телеканала заявил, что звезда чувствует себя хорошо. Однако он не сообщил подробностей о здоровье певицы.

Напоминаем, что Мадонну госпитализировали 28 июня с серьезной бактериальной инфекцией. Из-за нее звезда не могла самостоятельно дышать в течение ночи. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, заявил ее менеджер Гай Осири.

Приятели звезды заявили, что в последнее время она круглосуточно работала над подготовкой концертного тура. По их словам, Мадонна репетировала шесть дней в неделю и даже доводила всех до бешенства своим перфекционизмом.