Мачеха дочери Волочковой прокомментировала скандал, связанный с выпускным балом

Телеведущая Елена Николаева прокомментировала скандал с Анастасией Волочковой и ее дочерью Ариадной, пишет Woman.ru .

Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.

Дочь балерины — Ариадна — не обязана звать мать на свой выпускной, уверена Николаева. Также она опровергла информацию о том, что приглашена на праздник.

По ее словам, Ариадна пригласила на выпускной бал отца и своего молодого человека, указывает Газета.Ru.

Телеведущая призвала Волочкову уважать выбор дочери. А высказывания балерины могут быть просто пиаром.

Ранее сообщалось, что дочь скандально известной балерины позвала на выпускной бал мачеху.

Балерина закатила скандал и потребовала у руководства лицея другое распределение билетов.

Представитель учебного заведения заверила — можно написать заявление на получение дополнительного билета. Этим вопросом займется специальная комиссия.

Между тем Между тем Джигурда решил войти в гарем «богини» Волочковой. По его словам, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери.