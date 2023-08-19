"Люди падают в обморок". Барнаульцы возмущены обстановкой в аэропорту им. Титова

Люди пожаловались на условия пребывания в международном аэропорту им. Г. С. Титова в Барнауле. По их словах, в "чистой зоне" нечем дышать, и люди падают в обморок от духоты. Об этом сообщает "Барнаул 22".

Зал вылета в международном аэропорту им. Г. С. Титова Барнаул 22