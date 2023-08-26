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Жизнь

Любителям тихой охоты: грибные дожди обрушатся на Алтай

До 26 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой.

Грибные поля в Барнауле.
Грибные поля в Барнауле.
Анна Зайкова

Субботняя погода порадует любителей тихой охоты. Во многих районах региона ночью сильные дожди. А дневная температура поднимется до 25 градусов тепла.

В Барнауле температура воздуха составит 22 градуса днем. Преимущественно без осадков.

Между тем шампиньоновые поля обнаружили в центре Барнаула. Грибы после обильных дождей и тепла выросли неподалеку от кинотеатра "Мир", на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной.

Но вот стоит ли есть растущие посреди оживленных улиц грибы — вопрос. А в минприроды рассказали о грибных местах в Алтайском крае.

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