Любителям тихой охоты: грибные дожди обрушатся на Алтай

Субботняя погода порадует любителей тихой охоты. Во многих районах региона ночью сильные дожди. А дневная температура поднимется до 25 градусов тепла.
В Барнауле температура воздуха составит 22 градуса днем. Преимущественно без осадков.
Между тем шампиньоновые поля обнаружили в центре Барнаула. Грибы после обильных дождей и тепла выросли неподалеку от кинотеатра "Мир", на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной.
Но вот стоит ли есть растущие посреди оживленных улиц грибы — вопрос. А в минприроды рассказали о грибных местах в Алтайском крае.