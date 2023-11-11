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Жизнь

Любил свою "Ниву", эрдельтерьера и Барнаул. Каким мэром был Владимир Баварин

11 ноября 1991 года в Барнауле появился мэр, который без сомнений шел говорить с разъяренной толпой, разгребал аварию на ТЭЦ и боролся за каждый зеленый уголок города. Вспоминаем, каким был Владимир Баварин.

Владимир Баварин, председатель горисполкома, глава городской администрации Барнаула с 1991 по 2003 годы.
Владимир Баварин, председатель горисполкома, глава городской администрации Барнаула с 1991 по 2003 годы.
Михаил Хаустов.
  • В Барнаул Баварин приехал в годы Великой Отечественной войны еще ребенком. После школы он сначала работал на заводе «Трансмаш», а после – более 20 лет на Моторном заводе.
  • Мэром стал «по просьбе партии» в 1991-м. Через пять лет его уже переизбрали сами барнаульцы.
  • Именно с подачи Баварина в 1993-1994 годы город начал становиться одним из самых чистых и зеленых в Сибири.
  • После распада СССР Баварин договаривался и с партиями, и с «новыми русскими» по разным вопросам на благо города. Ни к одной из партий он так и не примкнул.
Владимир Баварин.
Владимир Баварин.
Из архива семьи Бавариных
  • Однажды Баварин подарил случайно встреченному в Белокурихе кучеру чертежи кареты — чтобы ему было удобнее катать отдыхающих. Вскоре почти все повозки на курорте заменили каретами.
  • При Баварине с 1998-го проезд в общественном транспорте для пенсионеров стал бесплатным, льготные категории граждан получили 50-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг.
  • Когда случилась авария на барнаульской ТЭЦ, Владимир Баварин два дня работал на месте: уговорил энергетиков не отключать город, вызвонил у генералов частей солдат, которым предстояло выдалбливать заледеневший уголь, просушить его и перетереть в пыль. ТЭЦ заработала, в Барнауле остались вода и тепло.
  • Мэр ездил на «Ниве» — любимом автомобиле после первой «копейки». Из охраны при нем всегда был эрдельтерьер Имир.
Владимир Баварин.
Владимир Баварин.
Из архива семьи Бавариных
Владимир Баварин.
Владимир Баварин.
Из архива семьи Бавариных
Владимир Баварин.
Владимир Баварин.
Из архива семьи Бавариных
  • Владимир Баварин попал в автомобильную аварию 22 февраля 2003 года недалеко от села Манжерок. Не справился с управлением на сложном участке. Скончался по дороге в больницу.
  • В Барнауле именем Баварина названа площадь у речного вокзала, в честь него сооружена часовня князя Владимира.
Похороны Владимира Баварина.
Похороны Владимира Баварина.
Анна Зайкова
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