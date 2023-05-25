27 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Любые подземные пространства для укрытия населения предложили использовать в МЧС

МЧС прорабатывает правовые механизмы для использования любых подземных пространств для укрытия населения при военных конфликтах, сообщает ТАСС.

Бомбоубежище.
Бомбоубежище.
CC0

Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков. И сделал акцент на приграничных территориях.

Накануне о вопросах к Минобороны заявил белгородский губернатор.

Один из жителей спросил - почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года. Но власти говорят, «что все под контролем».

На что глава региона ответил, что у него больше вопросов к Минобороны, чем у местных жителей. И отметил, главная задача - обеспечить безопасность жителей приграничного с Украиной региона.

Ранее власти Барнаула призвали объяснять населению, где прятаться при воздушной тревоге. Мэрия попросила развесить в подъездах памятки: как реагировать на сирены и гудки, куда бежать при воздушной и радиационной тревоге и что такое заглубленные помещения, в которых можно прятаться. Понятно, что ситуация в стране беспокойная, учитывая, что президент заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

Также появлялись сообщения о подготовке бомбоубежищ с операционными.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость