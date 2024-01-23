23 января
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Жизнь

Лягушка «на чилле»‎, шторка на стене. Как в Барнауле открыли выставку молодежного искусства

20 января в выставочном зале музея «Город» открылась выставка современного искусства «Молодежка-4». Художники и ремесленники из разных городов представили свои лучшие работы: местами эпатажные, чудные и масштабные. Вот как это происходило.

Открытие выставки современного искусства "Молодежка-4" в выставочном зале музея "Город".
Открытие выставки современного искусства "Молодежка-4" в выставочном зале музея "Город".
Дарья Беркетова

Торжественное открытие началось в 14:00. В выставочном зале музея «Город» собралось много людей: с обилием татуировок на лице, необычными проколами, цветом волос и стилем одежды. Творчество так и витало в воздухе.

Самых лучших наградили дипломами и памятными призами. Потом разыграли в лотерею картину одного из лауреатов — Андрея Поверинова. После этого гости начали активно разглядывать экспонаты, инсталляции и поделки. Экспозиция будет работать до 18 февраля.

Открытие выставки современного искусства &quot;Молодежка-4&quot; в выставочном зале музея &quot;Город&quot;.
Открытие выставки современного искусства "Молодежка-4" в выставочном зале музея "Город".
Дарья Беркетова

А 3 февраля в 13:30 член Союза художников России Алена Наволокина проведет мастер-класс и расскажет, что такое пастозная живопись, как эмоции отражаются на картине и как выразить экспрессию на своем полотне.

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