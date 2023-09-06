Львенок из Барнаульского зоопарка представил себя настоящим футболистом.

Только посмотрите, как он похож на настоящего футболиста.
Напомним, что малыш появился на свет 16 апреля, прямо в Пасху.
Ранее львенок из барнаульского зоопарка учился самостоятельности. Он выходил на прогулку и упражнялся в рычании.
Львенок из зоопарка "Лесная сказка" желает всем доброго утра. Снимками поделились в сообществе "Барнаульский зоопарк "Лесная сказка".
Только посмотрите, как он похож на настоящего футболиста.
Напомним, что малыш появился на свет 16 апреля, прямо в Пасху.
Ранее львенок из барнаульского зоопарка учился самостоятельности. Он выходил на прогулку и упражнялся в рычании.
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