Лучший водитель трамвая, пропавшие люди и харчки в лифте. Что произошло в Алтайском крае 18 ноября

- В Барнауле пропала девушка в сером пальто и мужчина в черной куртке. Девушка пропала накануне, а мужчины нет уже с 15 ноября.
- Жители Барнаула жалуются на плохое освещение в темное время суток. Дети ходят с фонариками, а автомобилисты не видят пешеходов.
- Известный арт-критик предложил убрать трамваи на одной из улиц Барнаула. Он заявил, что филармония может развалиться.
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