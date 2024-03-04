5 марта
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Жизнь

«Лучше залечь на дно». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя праздничная, для важных дел и начинаний не подходящая. Завершаем начатое, отпускаем, отдаем, расхламляемся. В четверг устройте разгрузочный день. В субботу, воскресенье отдыхаем, вспоминаем предков», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru

Загородный дом, нейросеть.
Загородный дом, нейросеть.
altapress.ru/fusionbrain

Овны, ваша активность и ответственность повышается с четверга. Вы сами себе можете создать проблемы. Будьте внимательны и обходительны как на работе, так и дома. В особенно в пятницу! Крайности в эмоциях могут вас подвести.

Тельцы, ваше настроение с четверга будет гораздо лучше, чем в начале недели. Вы можете стать популярны и авторитетны в профессиональной и творческой среде. Выходите в свет. Исполняйте свои желания. Помогайте окружающим достичь цели.

Близнецы, неделя для вас лучше, чем предыдущая. Но концентрация и аналитические способности могут быть снижены. Попробуйте больше слушать сердце, чувствовать. Отпустите привычку анализировать.

Раки, в понедельник не нагружайте себя делами и общением. Во вторник и среду сможете хорошо поработать. С четверга будьте внимательны и бережны к своему настроению, самочувствию. Выходные проведите в тишине и покое.

Львы, напряжения в финансовых вопросах и вопросах отношений станет меньше. Позаботьтесь о своем самочувствии. Не ведите себя с партнером, как родитель или ребенок. Прекратите ваше противостояние.

Девы, ваш фокус внимания на неделе сместится с рабочих вопросов на отношения. Не нужно впадать в иллюзию и всецело забывать о работе и других сферах вашей жизни. Важные решения насчет отношений отложите.

Весы, делайте правильные инвестиции в ваше образование, рабочие процессы, развитие бизнеса. Попробуйте помочь тем, кто находится в вашем подчинении, разбирается в чем-то меньше вас.

Смайлик, эмодзи, улыбка.
Смайлик, эмодзи, улыбка.
СС0

Скорпионы, вас могут ожидать перепады настроения. Внимательно общайтесь со старшими, начальством, отцом. Возможно придется какие-то ваши взгляды, убеждения, образ жизни изменить.

Стрельцы, на этой неделе со среды вам лучше залечь на дно и никаких важных решений не принимать. Инвестиций не делать. Поддержите пищеварение. С детьми общайтесь осознанно, аккуратно.

Козероги, вы прошли проверку на непривязанность к деньгам. Приводите в порядок ваше лицо, настроение, гардероб. С субботы начнут происходить интересные изменения. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны.

Водолеи, ситуация с партнером станет мягче. Появится возможность поговорить и услышать друг друга. Пообщайтесь с родителями. Попросите их оказать ту поддержку, которая вам необходима.

Рыбы, на неделе сможете почувствовать себя более внимательными и сконцентрированными. Пользуйтесь случаем, наводите порядок дома, в голове. Всматривайтесь в детали.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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