Лосиху с двумя лосятами заметили на алтайской дороге

Как отметили в Telegram-канале "Лисица о лесе", лосиха была предусмотрительна и сперва посмотрела по сторонам.

Убедившись в безопасности, мама побежала через проезжую часть, а за ней - два малыша-лосенка.

Это не первый случай за последний месяц, когда лоси выходят к людям в Алтайском крае.

Но если перейти дорогу - вынужденная мера, то в начале июля барнаульцы заметили дикого лося, разгуливающего прямо по улице. Лось пробыл в городе почти целый день, но выглядел напуганным.

Ранее барнаульский зоопарк показал, как подрастают зверята, массовое рождение которых случилось весной.