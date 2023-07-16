Лось, гуляющий по улицам Барнаула, вернулся в родные леса

Лось, которого заметили гуляющим по улицам Барнаула, вернули в родные леса. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

Несколько раз барнаульцы замечали дикого зверя, разгуливающим по улицам города. Впервые его увидели на улице Северо-Власихинской 4 июля. Он неуверенно гулял по обочине дороги. В районе дома № 98 животное и вовсе чуть не попало под машину.

Люди предположили, что дикий зверь выбежал к людям из-за голода. Также его мог вынудить лесной пожар.

Сотрудники Минприроды поймали испуганного лося и благополучно доставили в естественную среду обитания.

"Выражаем благодарность за оперативное сотрудничество и слаженную работу по отлову дикого животного на улицах города сотрудникам ГО и ЧС г. Барнаула, полиции Центрального района г. Барнаула, Барнаульского зоопарка, Алтайского краевого ветеринарного центра, а так же ветеринарной клиники "Добрый доктор", - поблагодарили в ведомстве.

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