27 июня
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Жизнь

Лопух всему голова. Фестиваль блюд из дикороса пройдет в Алтайском крае

Главным ингредиентом блюд на гастрономическом фестивале «АХ! Фест» станет лопух. Об этом сообщает MK.RU.

Лопух. Репей.
Лопух. Репей.
pixabay.com

Фестиваль пройдет 1 июля в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье».

Лучшие шефы и повара Алтайского края будут соревноваться в приготовлении блюд из лопуха. Меню не ограничено. Участники обещают представить гостям не только классические блюда из дикороса, но и мороженое, ягодный зефир, конфеты, полезные коктейли и напитки с использованием растения.

Также в фестивале будут участвовать профессиональные рестораторы, производители натуральной продукции, сыроделы, ремесленники, дизайнеры, музыканты, творческие коллективы.

Помимо дегустации блюд для гостей подготовили мастер-классы, розыгрыши призов, бесплатные экскурсии по территории долины и детскую анимационную программу.

На территории фестиваля будет работать ярмарка товаров алтайских производителей и ремесленников и звучать музыка известных диджеев.

Ранее в Алтайском крае проходил первый фестиваль черемши. Корреспонденты altapress.ru ни попробовали различные блюда из сибирского дикороса и побывали на выставке местного быта.

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