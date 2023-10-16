18 октября
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Жизнь

Лобода выступила для российских граждан в элитном отеле

Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае, сообщает в Telegram-канале «Неопра, блин».

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
Соцсети Светланы Лободы

Вечеринка прошла в элитном отеле Bvlgari, там праздновали день рождения некой Кристины, указывает Газета.Ru.

Украинская певица исполнила «К черту любовь», «Пуля — дура». А также песню Валерия Меладзе «Текила — любовь».

Ранее Лобода проиграла суд автору хита "К черту любовь". Олегу Влади, автору хита "К черту любовь" не понравилось, что написанная им песня прозвучала на концерте и его запись была опубликована в сети.

Теперь автору песни выплатят моральную компенсацию в размере 50 тыс. рублей, хоть мужчина хотел в 10 раз больше.

Влади заметил запись концерта певицы от 2020 года, где хит прозвучал, но его имя никак не упомянули. Композитор был недоволен и решил судиться с онлайн-кинотеатром и самой Лободой. Свои моральные страдания мужчина оценил в полмиллиона рублей.

Но суд распорядился выплатить автору 50 тыс. рублей моральной компенсации 12 тыс. рублей госпошлины. Запись концерта удалят со всех площадок.

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