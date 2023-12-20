Лыжники ликуют, дорожники негодуют: темой дня стал долгожданный снег на Алтае

Многие бросились расчехлять лыжи, дети достали санки и с нетерпением ждут взрослых с работы для совместных прогулок. Гололед и морозы изрядно надоели. Хотя есть риск, что совсем скоро они вернутся...

Фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин побежал на заснеженные улицы Барнаула и снял долгожданное "пушистое одеяло".

Однако есть нюанс. Сугробы, как правило, достают много неудобств горожанам и круглосуточной работы дорожникам. Но пока не об этом.

Главное на сегодня — снежный город к Новому году появится, как и будет сверкать главная елка Барнаула и предпраздничное настроение. Хотя до новогоднего застолья времени предостаточно...