Лиса с лисятами захватили дачный участок в Алтайском крае

Лисята и мать-лиса самовольно поселились на дачном участке в Павловске, сообщает " Катунь 24 ".

Татьяна, хозяйка участка, каждый день видит семью лис под окнами.

Лиса приносит малышам мышей и крадет соседских куриц.

Женщина пыталась бороться с захватчиками звоном колокольчиков, но лисьей семье совершенно нет дела до звуков.

Лисята похожи на обычных щенят: бегают на веранду, воруют обувь.

Пока хозяйка дачи смеется, что животные еще маленькие и ничего не боятся. Но женщина опасается, что вскоре они подрастут, и бояться придется уже ей.

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