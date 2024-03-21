Лиловых британских котят продают в Барнауле.

Котята родились полтора месяца назад.
При этом малыши очень крупные, с великолепной плюшевой шерстью и яркими глазами.
Животные подрастают в домашних условиях, в тепле и уюте.
Все котята здоровы, социализированы, привиты импортными вакцинами по возрасту, приучены к лотку и когтеточке, а также имеют документы.
При покупке дают консультации по содержанию и уходу за котятами.
Ранее сообщалось, что забавных уток, которые радуются лужам, показали в барнаульском зоопарке.
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