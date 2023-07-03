Лидер Rolling Stones Мик Джаггер позвал замуж 36-летнюю балерину

Британский рокер и солист Rolling Stones сделал предложение своей 36-летней возлюбленной, балерине Мелани Хэмрик. Об этом сообщает StarHit .

79-летний музыкант планирует жениться в третий раз. С балериной Мелани Хэмрик его связывают долгие отношения с 2014 года. За это время она успела родить ему восьмого ребенка, сына Деверо Октавиана Бэзила.

Друзья пары подтвердили твердые намерения Мика Джаггера. В доказательство Мелани Хэмрик показала им обручальное кольцо.

Напоминаем, что Мик Джаггер уже дважды был женат. У него восемь детей от пяти женщин. В 2014 году рокер стал прадедушкой. Его внучка Ассизи Лола Джексон родила правнука. А двумя годами позднее на свет появился самый младший сын Мика.

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