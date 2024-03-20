21 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Лев не стал спариваться с львицей и растерзал ее

В бельгийском парке развлечений Бельверде лев убил львицу, отказавшись от спаривания, сообщает "Лента.ру".

Лев.
Лев.
открытые источники (CC0)

Льва по кличке Нестор, пару недель назад перевезенного в парк развлечений из зоопарка в Антверпене, поместили в вольер к самке Майе.

Работники парка надеялись, что львы дадут потомство. Однако их встреча пошла не по плану: Нестор и Майя подрались, самец разорвал львице горло. Спасти ее не удалось.

Сотрудники утверждают, что в прошлом Нестор не проявлял агрессии.

Несмотря на произошедшее, лев останется в парке Бельверде. Его не исключают из программы планирования размножения, однако попытки отложат на некоторое время.

Ранее милого и игривого львенка показали в барнаульском зоопарке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость