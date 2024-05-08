Лето-2024: будет ли нашествие кровопийц на сибиряков, рассказал эксперт

По прогнозу, в начале лета численность комаров будет соответствовать прошлому году, то есть кровопийц будет немного, пишет vn.ru.

Но затишье может продолжаться недолго, уточнил энтомолог Юрий Юрченко. Есть водоемы, которые сейчас заполнились. Имеются и временные, которые могут продолжительно существовать летом. Это поймы рек, озер, тростниковые займища. В такой обстановке популяция комаров может вырасти.

Конечно, есть укромные места в лесах и тайге. Там комарам всегда хорошо.

Для человека хорошо, что комаров будет меньше, ведь у многих, особенно у детей, на них бывает аллергия. Птицы также не будут страдать от недостатка комаров. Они будут есть жуков короедов, лягушек и прочее.

Отмечается, что в Алтайском крае нет комаров, которые переносят опасные заболевания.

Самое важное - в нашем Telegram-канале