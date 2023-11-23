12 лет руководства. Чем запомнился последний президент АлтГУ Сергей Землюков

Сергей Землюков пробыл в должности президента АлтГУ пять лет. В 2018 году он вступил на этот пост, а в 2023 году сложил полномочия, так как Минобрнауки не стало продлевать ему контракт. Altapress.ru вспоминает, что успел за 12 лет руководства сделать ректор и последний президент АлтГУ.

Сергей Землюков родился 20 августа 1952 года в Камне-на-Оби. Трудился токарем на Алтайском заводе агрегатов, затем в 1970 году пошел служить в ряды Советской Армии, а в 1972-1973 годах - в органы Министерства внутренних дел. После службы Землюков поступил на юридический факультет АлтГУ. Прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой уголовного права и криминологии. Учился в аспирантуре Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и проходил стажировку в Университете имени Гумбольдта в Берлине.

Юрист, преподаватель, политик

До руководства в вузе Сергея Землюкова многие знали как видного политика и представителя партии «Единой России».

Политикой Землюков активно интересовался со времен своей преподавательской деятельности в АлтГУ. Став заведующим кафедрой уголовного права и криминологии, он работал в комсомольской и партийной организации вуза.

Кандидат юридических наук не стал ограничиваться университетской деятельностью, и в 2000 году пошел в большую политику. Он несколько раз избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов третьего и четвертого созыва. В это же время был председателем комитета по правовой политике и местному самоуправлению. Пять лет председательствовал в комитете по законности, правопорядку и защите прав граждан.

Сергей Землюков. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Оставил свой след Сергей Землюков и в краевом законодательстве. При его участии были разработаны и приняты такие законы, как «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», «Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае», «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края» и другие.

Благодаря его стараниям, у органов местного самоуправления региона появились государственные полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также по созданию административных комиссий при местных администрациях.

В 2008 году Указом Президента РФ Землюкову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», а постановлением администрации Алтайского края он награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

Но вскоре Сергей Землюков предпочел вузовскую карьеру политической. В 2011 году его кандидатуру выдвинули в ректоры Алтайского государственного университета.

Ректор АлтГУ Сергей Землюков.

Опорный вуз

В выборах Землюков получил в три раза больше голосов представителей коллектива, чем его единственный конкурент - декан Международного института экономики Ольга Мамченко. Он стал первым ректором АлтГУ из числа выпускников университета.

По воспоминаниям алтайского журналиста, ведущего ранее популярной программы «Итожа» Михаила Гундарина, у Землюкова было несколько преимуществ перед Мамченко. В первую очередь, избирателям нравился его высокий политический статус. Во-вторых, будущий ректор пообещал, что будет привлекать к принятию решений университетскую общественность и работать в тесной связке с коллективом.

Как и ожидалось от политика и представителя «Единой России», Землюков взял курс на сближение университета с краевой властью.

Корпус АлтГУ. altapress.ru

По воспоминаниям его коллег, которые поделились своим мнением с газетой «За Науку» в 2018 году, новый ректор успел привнести немало нового в жизнь университета. Одно из главных свершений — получение статуса опорного вуза. Благодаря этому, университет мог сотрудничать с организациями и предприятиями не только Алтайского края, но и соседних регионов и стран.

Также, по словам его коллег, сильно изменилась и инфраструктура университета. В 2018 году Олег Ильиных, проректор по безопасности и общим вопросам, отмечал, что за последние семь лет в университете ввели в эксплуатацию более 2,5 тыс. кв. м подвальных и цокольных этажей. Здесь разместились новые лаборатории и учебные классы.

Также было построено самое большое общежитие АлтГУ - «Универ-Сити». Это комплекс из четырех корпусов, из которых три жилых рассчитаны на 1 тыс. мест. Четвертый корпус отведен под кафе. Дополнительно были построены новые базы практики, а также появилось узнаваемое «Универ-кафе», расположенное в корпусе «Д».

«Например, сейчас все воспринимают «Универ-кафе» АлтГУ как нечто должное и постоянное. А ведь когда-то на этом месте был заброшенный подвал, и только с приходом Сергея Валентиновича он преобразился в уютное кафе – в одно из самых посещаемых студенческих мест города», - говорит кандидат социологичских наук, профессор Ольга Колесникова.

Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Altapress.ru.

Не первый, но последний

В 2018 году Сергей Землюков добровольно оставил пост ректора, и в этом же году стал президентом вуза. Должность ректора подхватил его более молодой тезка - Сергей Бочаров, который возглавляет вуз до сих пор.

Многие знают Землюкова как первого и единственного президента АлтГУ, а некоторые даже считают, что сама должность президента вуза создавалась лично под него. Однако пост президента в российских вузах появился еще в 2006 году, тогда первым президентом обзавелся, конечно, МГУ.

Согласно информации на официальном сайте АлтГУ, в университете впервые на должность президента назначили бывшего ректора Юрия Кирюшина еще в 2011 году. Так что Землюков стал вторым, но последним президентом вуза.

Президент АлтГУ, руководитель проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности», профессор Сергей Землюков Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т

Землюков-президент отвечал за разработку стратегии и планов развития учебного заведения, контроль за финансами и утверждение новых программ и проектов.

За пять лет, что он пробыл на посту, можно отметить несколько важных событий, в том числе, создание центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». Возглавил его опять же Землюков в 2019 году. А также включение АлтГУ в число участников федеральной программы «Приоритет.2030» в 2021 году. В нее включены те университеты, которые стали лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику.

Уход с должности

В 2023 году Минобрнауки не стала продлевать контракт с Сергеем Землюковым, несмотря на то, что в марте этого же года ученый совет АлтГУ принял решение переизбрать президента на трехлетний срок с ноября 2023 года по ноябрь 2026 года.

Кроме того, приказом Минобрнауки от 31 октября (№1050) из устава госуниверситета исключена должность президента в принципе.