Лесной пожар в Егорьевском районе ликвидирован

Лесной пожар, который бушевал в Егорьевском районе 10 дней, наконец, ликвидирован. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

Пожар ликвидировали 29 июня в 23:30. Он длился ровно 10 дней.

"Минприроды АК выражает благодарность всем огнеборцам за мужество, профессионализм и стойкость, проявленные при тушении пожара", - заявили в ведомстве.

Напоминаем, что лесной пожар начался 19 июня в Лебяжинском лесничестве Егорьевского района. Площадь возгорания достигла 10 тыс. га. Его удалось локализовать 24 июня.

С огнем боролись 306 человек и 116 единиц техники. 23 июня на помощь прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы Ханты Мансийской авиабазы. Они прорабатывали кромку пожара на наиболее опасных участках.

Также самолет-амфибия БЕ-200ЧС помогал в тушении пожара и сбрасывал воду в очаг возгорания.