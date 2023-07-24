Лесные пожары, огромный град и потопы. В Алтайском крае устраняют последствия штормовых выходных

Непогода бушевала во многих районах и городах Алтайского края 22 и 23 июля, оставив за собой немало разрушений.

Как передают "Вести Алтай", град размером с перепелиное яйцо уничтожил огороды в Мамонтово. Менее крупные осадки прошлись по Егорьевскому и Благовещенскому району, а также в пригороде Барнаула.

Кроме того, в Барнауле катастрофически не справлялись ливневые канализации.

Так, например, в реку превратились дороги на перекрестке ул. Шумакова и Балтийской, на ул. Георгиева, на пересечении ул. Островского с Антона Петрова, на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта и на многострадальной ул. Попова.

Ливень в Барнауле. Соцсети

Из огромной лужи под мостом на ул. Малахова пришлось эвакуировать заглохшие автомобили.

В райцентре Романово не повезло одному из домов - во время грозы молния попала в крышу двухквартирного жилого дома, произошел пожар.

Несколько пожаров также произошли в Угловском и Михайловском районах - пять и три возгорания соответственно.

А в пригороде Бийска на двухэтажный жилой дом рухнул 18-метровый тополь. Ствол дерева убирали с помощью двух вышек и крана.

Ранее стало известно, что из Алтайского края уходит циклон, который принес грозы, ливни и град.