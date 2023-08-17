Супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум решили сдавать недвижимость в США за крупную сумму, сообщает КП .

У семейной пары есть несколько элитных апартаментов. Например, апартаменты в Холливуде (Флорида, час езды от Майами) площадью 300 кв. м. и стоимостью 2,5 млн долларов (244 млн рублей).

На побережье Агутин и Варум также владеют двухэтажным домом в Помпано-Бич - там уже 320 кв. м., а стоит дом почти 4 млн долларов (390 млн рублей).

Также стало известно, что Варум приобрела таунхаус в пригороде Майами за 345 тыс. долларов (33 млн рублей). За год стоимость выросла до 479 тыс. долларов.

Таунхаус супруги и решили сдавать в аренду. Объявление нашли на одном из американских риелторских сайтах.

Однако не на нем одном зарабатывает семья. Еще одну квартиру, расположенную в элитном ЖК Дональда Трампа в Майами, сдают артисты.

Месяц проживания там обойдется постояльцам в 8 тыс. долларов или 778 тыс. рублей.

Перед работниками "Алтай-Кокса" выступила Кристина Орбакайте. архив ОАО "Алтай-Кокс"

Кстати, по соседству от трамповских высоток апартаменты есть у Кристины Орбакайте, которые стоит 2,5 млн долларов или 247 млн рублей. За эту недвижимость Орбакайте платит почти 5 млн рублей налога ежегодно.

Также в этом доме в 90-е годы имела квартиру Алла Пугачева. Однако она продала недвижимость, став бояться длительных перелетов.

Выбор на этот дом в свое время пал и у Филиппа Киркорова, но после рождения дочери он продал квартиру и поменял ее на особняк в Майами стоимостью около 5 млн долларов или 487 млн рублей. Налог за него выходит около 9,7 млн рублей в год.

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