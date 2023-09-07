8 сентября
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Жизнь

Выставка легендарного конструктора Lego приедет в Барнауле. Сколько стоят билеты

В Барнаул 14 сентября приезжает знаменитая выставка конструктора Lego. На мероприятие можно будет занять ребенка, сделать много крутых фото, собрать свою фигуру и узнать больше о истории конструктора.

LEGO.
LEGO.
activainternet.es

Когда будет проводиться выставка

С 14 сентября по 22 октября.

Вт-Вс 10:00 - 20:00.

Пн - выходной.

Что будет на выставке

Целых 10 интерактивных зон. Туда будут входить: зона живописи, зона истории Lego, зона мультфильмов, практическая интерактивная секция и иного других интересных кружков. И все сделано из конструктора.

А также ожидается пять разных мастер классов для всех возрастов. Группы от 10 человек.

Стоимость билетов

Цены на билеты для взрослых, детей и малышей рознятся. Также в выходные вход будет стоить дороже.

Узнать больше можно здесь.

Ранее сообщалось, что Вуз в Барнауле потратил полмиллиона рублей на конструктор Lego.

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