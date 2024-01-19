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Жизнь

Ледяные иордани Путина: британцы в шоке, россияне в восторге. Как окунался на Крещение президент

Православные отмечают Крещение 19 января.

Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер, 19 января 2018-го.
Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер, 19 января 2018-го.
kremlin.ru

В прошлом году президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков. Однако фото- и видеокадров момента купания российского лидера его пресс-служба не предоставили. Известно, что это случилось в Московской области.

Представитель Кремля пока не сообщил, будет ли окунаться в купель в этом году. Потому пока вспомним, как президент РФ окунался в иордани в разные годы.

В 2022 году Путин прислушался к рекомендациям Церкви и не стал окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с пандемией.

Иордани президента

В 2018 году Путин окунулся в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь».

В 2021 году президент принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье. Тогда читатели британского издания Daily Mail были взбудоражены кадрами ролика, где Путин на Крещение ныряет в ледяную прорубь.

Британцы остались восхищены физической формой и здоровьем президента РФ, который может себе позволить войти в воду при температуре воздуха минус 17. Однако некоторые даже выразили сомнение, что вода не замерзает в такой холод. Наивные.

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