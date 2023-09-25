"Приюты - не что-то убогое". Как барнаульскую "Ласку" хотят сделать городской достопримечательностью

День открытых собак – событие, которое в «Ласке» проводят раз в месяц, чтобы познакомить гостей, а возможно в будущем и друзей приюта с мохнатыми подопечными. Мы побывали на самом душещипательном из таких дней, познакомились поближе с наиболее почтенными питомцами и узнали, как из "Ласки" хотят сделать городскую достопримечательность.

Самый душевный день

Заблудиться и пройти мимо "Ласки" невозможно. Уже на подходе гостей встречает мощный поток собачьего лая, который сперва слегка пугает. Хотя по зданиям место определить сложно, больше похоже на склады, и неудивительно: приют расширяется, занимает новые помещения, но заботиться о внешнем виде пока некогда.

Дни открытых собак проходят по разным профилям. Например, был показ щеночков; были собаки, занимающиеся кинологическими видами спорта; выступали обученные цирковым трюкам животные.

Смысл в том, чтобы как можно больше людей узнали и познакомились с приютом и его питомцами. И, быть может, решили если не забрать домой, то хотя бы выбрать песика и навещать его, гулять, заниматься с ним. В общем, уделять ему время.

Но в воскресенье состоялся самый душевный день открытых дверей – с участием пожилых собак. Гостям рассказали об особенностях их характеров, как они оказались в приюте, об их травмах и чего им не хватает больше всего. А главное - показали.

Кстати, если вы не любите собак, как бы парадоксально ни звучало, обязательно приходите в "Ласку". В окружении умных и дрессированных животных, которые будут преданно смотреть на вас, тянуть лапу и с надеждой заглядывать в глаза, вы, скорее всего, не устоите.

Приют "Ласка". Екатерина Копытова

Провели здесь всю жизнь

Считается, что собаки живут около 10-12 лет, мелкие породы – до 15-16. Уличные – и того меньше. Годы жизни и активности рожденных и выросших на улице животных вовсе уменьшаются вполовину – зачастую они не доживают до старости.

В кинологии, кстати, принято отправлять собак на пенсию после восьми лет службы.

Как приют, «Ласка» открыта с 2010 года. Ее руководитель, Софья, рассказывает неутешительные факты: есть среди пожилых красавцев немало тех, кто провел здесь всю свою непродолжительную жизнь. Такие собаки оказались в «Ласке» совсем щенками, некоторые с самого основания, и состарились тут же.

За все это время им ни разу не довелось повстречать настоящего хозяина, который подарил бы им столько внимания, ласки, заботы и вкусной еды, сколько бы им потребовались. И они никогда не ощущали теплоту родного дома и запах собственного места, без сотен будок и чужих, перебивающих собственный, ароматов вокруг.

Одна из таких хвостатых - Джессика. Ее братьев и сестер давно разобрали, и было логичным, что Джессика тоже вскоре обретет семью, ведь она ничем не отличалась от других щенков. Но годы шли, и надежда таяла. Так тоже бывает.

Тем не менее, Джессика не зря провела свою жизнь - занималась ездовым спортом. Сейчас, в силу возраста, участвовать в соревнованиях она уже не сможет, но все равно жаждет прогулок.

Практика исчисления собачьих лет, которая применятся чаще всего: в первые два года жизни собаки каждый считается за 12 человеческих. После прожитый псом год считается за четыре наших. Определить точный возраст собаки, попавшей в приют, невозможно. Но признаки старости все же есть: в первую очередь – степень сточенности зубов, а также некоторые внешние, например, седина на мордочке и морщинки.

Приют "Ласка". Екатерина Копытова

Делят имущество, а собаку - вон

Попадают в приют по-разному. Виста, например, счастливо жила на улице – да-да, иногда и бездомным питомцам везет: их кормят и одаривают вниманием местные жители, соблюдая, конечно определенные меры. Например, животное нужно стерилизовать.

И все-таки Висте пришлось отправиться в приют из-за большой развивающейся раковой опухоли. Ей сделали операцию, сейчас она чувствует себя хорошо, но риски возвращения болезни есть. Поэтому собаке нужно находиться под неусыпным контролем ветврачей.

Однако большинство поступающих в «Ласку» подопечных – бывшие хозяйские, то есть брошенные людьми животные.

Переезд – одна из частых причин отказа от питомца. А самым проблемный во всех отношениях – частный сектор. Люди нередко уезжают, а собаку оставляют на привязи во дворе, без еды и воды. В итоге соседи бьют тревогу и звонят волонтерам.

Иногда пожилых хозяев забирают родственники, а животное в квартиру пускать не хотят. Порой случается и так, что человек умирает, его имущество делят, а собаку выставляют вон. Так случилось с Босей.

Приют "Ласка". Екатерина Копытова

"Он уже старый пес, но такой счастливый"

Чем старше животное, тем, разумеется, их сложнее пристроить в семью. Причин на то несколько. Во-первых, уже устоявшийся характер. Если из щенка, уделяя должное внимание и время дрессировке, можно вылепить что угодно, то поведение взрослых и пожилых зверей корректировать сложнее. Так, одну из собак-старичков забирали и возвращали дважды – не переждали адаптационный период.

Во-вторых, здоровье. Старенькие питомцы часто требуют особенного ухода, а их органы не всегда справляются со своими функциями – это касается зрения, челюсти, шерсти. Но хорошая забота может продлить им жизнь.

Одним из ярких примеров этого стал пес по кличке Филя. Он поступил в приют около десяти лет назад с опухолью носовой полости. Все ветврачи давали ему не больше двух месяцев, но у животного был очень хороший куратор, которая регулярно его навещала. Позже девушка переехала в Новосибирск, обзавелась своей квартирой и забрала Филю к себе.

Год назад проходила встреча пушистых выпускников «Ласки», и Филя приехал в их числе.

«Прошло много лет, он уже старый пес, но такой счастливый, довольный, видно, что живет в заботе. И выдержал гораздо дольше, чем сулили врачи. Все-таки любовь и забота делают свое дело», - делится Софья.

Приют "Ласка". Екатерина Копытова

Всем пожилым нужна любовь и поддержка

В идеале всем животным в приюте хотят найти семью и дом. Но распространена и практика кураторства. Можно выбрать песика и приезжать к нему, чтобы обеспечивать ему моцион. Хоть раз в неделю, хоть в две, хоть в месяц.

А в будущем, возможно, питомцу повезет, как Филе, и у его куратора появятся условия, чтобы забрать собаку к себе.

«Людям в старости всегда хочется чувствовать себя нужными. Чтобы им уделяли время, дали поддержку, помощь, любовь. С животными то же самое», - отмечает руководитель приюта.

Сейчас в «Ласке» работает трое дежурных на собаках, ночной дежурный, дежурный по кошкам, а также повар и два ветврача.

Животных же содержится более 600. На каждого дежурного приходится более двухсот питомцев. Они физически не успевают гладить, выгуливать и заниматься со всеми, поэтому в их обязанности входит только уборка и кормление.

И именно поэтому так важны кураторы, которые будут давать внимание, ласку и социализировать собак. Ведь чем меньше со зверем общаются, тем более нелюдимым он становится. И это еще одна причина, по которой взрослых животных сложно пристроить.

Приют "Ласка". Екатерина Копытова

Главное хобби - еда

Характеры у песиков совершенно разные. Одни обожают своих соседей по вольеру, ходят хвостиками за своими четвероногими друзьями. Другие же, напротив, ревностно относятся к личному пространству и своим людям, с трудом переносят соседство с остальными питомцами.

Некоторые собаки спокойны и собраны, зачастую это связано с их породами – например, немецкая овчарка Марго. Марго попала в приют недавно, по программе отлова. Звонок поступил с сообщением, что собака, возможно, потерялась и бегает в округе.

Но хозяин так и не объявился. В приюте нечасто оказываются породистые, тем более овчарки. В «Ласке» надеются, что найдутся любители именно этой породы, которые хотя бы будут навещать Марго.

Некоторые собачки наоборот не могут и минуты усидеть на месте, все время льнут к человеку и зовут играть. Пес по Иоганн именно такой – он слепыш, и ориентируется только на нюх и слух, но людей очень любит.

А у каких-то питомцев главное хобби – это еда. Про подслеповатого, большого мохнатого пса Орешка в «Ласке» не в шутку говорят, что он может съесть целую телегу каши. Однажды даже был такой эксперимент. Но до конца исследование не дошло, поскольку останавливаться Орешек не планировал, и это могло пойти не на пользу его желудку.

Приют "Ласка". Екатерина Копытова

Смотрит умными глазами

В любом случае, все подопечные приюта нуждаются в контакте с человеком. Они страдают от дефицита общения, из-за чего могут быть недоверчивыми и злыми. Но как только человек персонально уделит время собаке и найдет подход – она раскроется и станет ему самым преданным другом.

Но проблемы могут быть не только психологические. У многих приютских животных есть травмы разного характера: от проблем с лапками до нехватки хвоста или уха.

У Сириуса, например, отсутствует мочка носа, и неизвестно, в каком происшествии он ее потерял. И все-таки пес чувствует себя отлично, держится спокойно и смотрит на людей умными глазами.

Приют "Ласка". Екатерина Копытова

Родители сдаются

Помимо сотрудников, «Ласке» помогают волонтеры. Это не только кураторы, которые гуляют с выбранными собаками, но и ребята, занимающиеся в кинологическом кружке.

Там они учатся правильно обращаться с питомцами, изучают трюки и спортивные направления, участвуют в конкурсах. Они же представляли своих подопечных на Дне открытых дверей.

Новые волонтеры попадают в приют чаще всего через сарафанное радио, по приглашению тех, кто уже помогает «Ласке», либо узнают из соцсетей. Возраст их самый разный, но главное условие – до 14 лет обязательно приходить в сопровождении родителей.

Многим детям, которые ходят заниматься в кружок, по разным причинам не разрешают завести собаку. Но бывают радостные истории, когда спустя полгода-год появляются первые успехи на соревнованиях, ребята приносят домой медали и дипломы, и родители сдаются.

В итоге песиков забирают, а дети продолжают приходить и участвовать в конкурсах, но теперь уже с домашними любимцами.

«Животных домашняя обстановка меняет. Собаки, которых забирают, и выглядят по-другому: плечи расправят, хвост кверху. Даже если до этого их регулярно навещал куратор, быть рядом с человеком постоянно – совсем иное дело», - рассказывает Софья.

Софья говорит, что ее цель – сделать приют досуговым центром. Для этого активно обустраивают территорию: уже сделали большую выгулочную площадку, поставили беседку, в процессе – палисадник.

«Приюты, которые мы посещаем по стране, обычно закрытого типа, а попасть туда можно только по записи. Мы же наоборот позиционируем себя максимально открытыми и хотим, чтобы приходило как можно больше людей».

Приют "Ласка". vk.com/priutlaska

"Далеко до идеала, но мы стараемся"

В «Ласке» стараются перебороть мнение, что приюты – это что-то убогое, где содержатся несчастные, грязные животные в клетках.

Софья,

руководитель приюта "Ласка":

- Конечно, и нам далеко до идеала, который мы видим в голове, но мы стараемся. Наличие куратора делает жизнь собак заметно лучше. А для этого надо сделать так, чтобы сюда было приятно приходить, не только из жалости.

Например, в выходные могла бы приехать семья, кто-то пошел бы к кошечкам, кто-то с собачкой погулять, а кто-то - на лошадях покататься. Они у нас также есть, и тоже пришли с непростой судьбой, но их мы в добрые руки не отдаем. Мы купили их за свой счет, спасли, можно сказать, от мясокомбината. Это история от эмоционального выгорания, выезжаем на них в поле, заряжаемся силой.

Хочется, чтобы лет через пять, когда к кому-то в Барнаул приезжали гости и спрашивали, что обязательно нужно посетить, им отвечали: сходить на лестницу, по Арбату погулять и съездить в приют «Ласка». Чтобы сложилось мнение, что сюда можно просто прийти и получить хорошие эмоции.