Культурное лето. В «Шишковке» стартует новый сезон интересного просветительского проекта

Этим летом посетителей Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова ждут встречи с писателями, лекции, мастер-классы, спектакли и многое другое.

Формат за форматом

С 7 июня по 30 августа, каждую среду, с 18:00 до 20:00, барнаульцы и гости города смогут интересно и полезно провести время в «Шишковке». В седьмом сезоне просветительского проекта «Открытая библиосреда» есть место литературе и музыке, краеведению и театральному искусству. В афише - встречи с писателями и мастер-классы, экскурсии и спектакли, викторины и много других форматов и тем, с которыми лето пройдет максимально увлекательно.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова Дмитрий Лямзин

«Бахчисарайскому фонтану» — 200 лет

Старт проекта традиционно посвящается дню рождения Александра Пушкина. 7 июня «Шишковка» представит литературную программу «Фонтан любви, фонтан живой», посвященную 200-летию написания поэмы «Бахчисарайский фонтан».

История создания этой поэмы начинается в сентябре 1820 года, когда Пушкин с семьей генерала Раевского приехал в Бахчисарай. В письме Дельвигу Пушкин пишет: «Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище».

Александр Сергеевич Пушкин. ru.wikipedia.org

Писать поэму Александр Сергеевич начал год спустя, а закончил ее в 1823 году. При этом сам поэт был против публикации этого произведения. И на «Открытой библиосреде» сотрудники «Шишковки» расскажут, почему.

История Бахчисарайского дворца и небольшая интерактивная игра-викторина с приятными призами предварят постановку литературного театра «Шишковки», который представит публике свое прочтение знаменитого произведения.

Театр на траве

Во второй части программы гостей ждет популярная в прошлом сезоне площадка «Завтра почитаю» с разговорами о современной литературе, а также «Литературный театр на траве»: всех желающих приглашают попробовать свои силы в речевом искусстве.

Литературный театр библиотеке им. Шишкова vk.com/akunb

Для посетителей «Литературный театр на траве» может стать стартовой площадкой в интереснейший мир публичных выступлений. Кроме того, гости при желании тоже смогут стать непосредственными участниками Литературного театра и вместе с сотрудниками библиотеки радовать публику прекрасными спектаклями.

Что ждет гостей

«Завтра почитаю» и «Литературный театр на траве» будут во второй части программ весь сезон. А в первой части в июньской афише значится вот что:

7 июня. «Фонтан любви, фонтан живой…»: к 200-летию написания поэмы «Бахчисарайский фонтан».

«Фонтан любви, фонтан живой…»: к 200-летию написания поэмы «Бахчисарайский фонтан». 14 июня. «По следам Шишковки»: экскурсия по Барнаулу к 135-летию библиотеки (только по предварительной записи)

«По следам Шишковки»: экскурсия по Барнаулу к 135-летию библиотеки (только по предварительной записи) 21 июня. «Я — здесь. Я — всюду и всегда»: литературно-музыкальная программа к 100-летию Расула Гамзатова.

«Я — здесь. Я — всюду и всегда»: литературно-музыкальная программа к 100-летию Расула Гамзатова. 28 июня. Live Song/Живая Песня: «Космическая Одиссея». Слушаем, разбираем, а также исполняем вживую космическую песню Space Oddity одного из самых неординарных певцов современности – Дэвида Боуи.

Все мероприятия проекта бесплатны. Вход также свободный, кроме событий по записи. Ограничение по возрасту 12+.

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