Кукольная брошка, акварельный пейзаж, киноразбор. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Удивительная операция по спасению животного от Жиль Де Мэтр «Элла и черный ягуар» в Галактике — 10 февраля, 18:15, 12+
Триллер, основанный на реальных событиях, от Мишель Дэннер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» в Галактике — 11 февраля, 19:55, 18+
В театр
«Феномены» в Театре драмы — 10 февраля, 17:30, 12+
«Капитанская дочка» в Музыкальном театре — 10 февраля, 17:00, 12+
«Спасение Вселенной в домашних условиях» в Крепостном театре — февраля, 19:00, 16+
«Вишневый сад» в МТА — 10 февраля, 17:00, 16+
Для детей
«Chill Studio: Одни дома» в Крепостном театре — 11 февраля, 12:00, 6+
На мастер-класс
Мастер-класс по изготовлению кукольной броши в выставочном зале Краеведческого музея — 15:00, 6+
В Шишковку
Киноклуб Шишковки устраивает занимательный разбор экранизации автобиографического романа Ромена Гари «Обещание на рассвете» — 10 февраля, 13:00, 18+
В музей
Мастер-класс «Лесная тропа. Пейзаж» по освоению техники акварельного рисунка в Художественном музее — 10 февраля, 12:00, 7+
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