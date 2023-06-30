28 июня в день рождения завода был зафиксирован рекорд по наибольшему количеству династий, работающих на одном предприятии в России. На торжественном собрании эксперт Книги Рекордов России Юлия Пронина вручила официальный сертификат генеральному директору «Кучуксульфат» Альберту Худайбирдину .

Торжественное собрание состоялось в актовом зале заводоуправления, куда пригласили почетных ветеранов завода и представителей 40 династий, которые оказали содействие в сборе документов для фиксации рекорда России. Они стали свидетелями вручения официального рекорда и получили благодарности от администрации предприятия.

Кучуксульфат стал рекордсменом Книги Рекордов России. Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

Генеральный директор Альберт Флюрович Худайбирдин выразил признательность заводчанам и жителям поселка, которые откликнулись на призыв по сбору данных для фиксации такого рекорда:

В очень сжатые сроки нам удалось собрать доказательную базу. Но я уверен, что эта работа только началась! Мы дали старт важному делу. Теперь заводской музей пополнится новой информацией и экспонатами. В том числе и вот этим сертификатом! Нам очень приятно, что АО «Кучуксульфат» стало первым промышленным предприятием в книге рекордов России с наибольшим количеством династий. Я считаю, что мы обозначили очень важную тему, тем самым мы прославляем не только наш завод, мы прославляем рабочие профессии и профессиональные династии! Мы прославляем людей, благодаря которым в нашей стране работают заводы, развивается промышленность, а значит — развивается Россия!

Кучуксульфат стал рекордсменом Книги Рекордов России. Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

Теперь официально зарегистрировано, что рекорд «Наибольшее количество династий, работающих на одном предприятии в России» принадлежит АО «Кучуксульфат».

Идея регистрации рекорда

В этом году АО «Кучуксульфат отметило 60-летие завода. 28 июня 1963 года была получена первая партия сульфата натрия. Своим рождением завод обязан людям, которые на волне комсомольской стройки в середине прошлого века приехали в Благовещенский район и в пустой степи у озера возвели завод и посёлок. Многие из них остались здесь жить, создали семьи, а их дети и внуки продолжили работу на предприятии.

Эта история достаточно уникальная для нашей страны. Поселок расположен далеко от крупных городов, но благодаря заводу здесь хорошо развита инфраструктура и есть всё необходимое для счастливой жизни — школа, детский сад, дом культуры, больница, множество различных спортивных площадок, бассейн, парк, храм.

Кучуксульфат стал рекордсменом Книги Рекордов России. Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

На сегодняшний день численность сотрудников АО «Кучуксульфат» составляет 1227 человек. Подавляющее большинство из них — это выходцы из семей заводчан, представители династий, которых насчитывается уже не один десяток. Предприятие в свой юбилейный год решило задокументировать этот факт в Книге Рекордов России, и сохранить информацию о династиях и их составе в музее завода.

Книга Рекордов России запросила множество документов, эксперты досконально проверяли представленные им факты. В результате на 28 июня 2023 года завод официально подтвердил 40 трудовых династий, представители которых на сегодняшний день работают на предприятии.