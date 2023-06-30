Кучуксульфат стал рекордсменом Книги Рекордов России.

Торжественное собрание состоялось в актовом зале заводоуправления, куда пригласили почетных ветеранов завода и представителей 40 династий, которые оказали содействие в сборе документов для фиксации рекорда России. Они стали свидетелями вручения официального рекорда и получили благодарности от администрации предприятия.
Генеральный директор Альберт Флюрович Худайбирдин выразил признательность заводчанам и жителям поселка, которые откликнулись на призыв по сбору данных для фиксации такого рекорда:
В очень сжатые сроки нам удалось собрать доказательную базу. Но я уверен, что эта работа только началась! Мы дали старт важному делу. Теперь заводской музей пополнится новой информацией и экспонатами. В том числе и вот этим сертификатом!
Нам очень приятно, что АО «Кучуксульфат» стало первым промышленным предприятием в книге рекордов России с наибольшим количеством династий. Я считаю, что мы обозначили очень важную тему, тем самым мы прославляем не только наш завод, мы прославляем рабочие профессии и профессиональные династии! Мы прославляем людей, благодаря которым в нашей стране работают заводы, развивается промышленность, а значит — развивается Россия!
Теперь официально зарегистрировано, что рекорд «Наибольшее количество династий, работающих на одном предприятии в России» принадлежит АО «Кучуксульфат».
Идея регистрации рекорда
В этом году АО «Кучуксульфат отметило 60-летие завода. 28 июня 1963 года была получена первая партия сульфата натрия. Своим рождением завод обязан людям, которые на волне комсомольской стройки в середине прошлого века приехали в Благовещенский район и в пустой степи у озера возвели завод и посёлок. Многие из них остались здесь жить, создали семьи, а их дети и внуки продолжили работу на предприятии.
Эта история достаточно уникальная для нашей страны. Поселок расположен далеко от крупных городов, но благодаря заводу здесь хорошо развита инфраструктура и есть всё необходимое для счастливой жизни — школа, детский сад, дом культуры, больница, множество различных спортивных площадок, бассейн, парк, храм.
На сегодняшний день численность сотрудников АО «Кучуксульфат» составляет 1227 человек. Подавляющее большинство из них — это выходцы из семей заводчан, представители династий, которых насчитывается уже не один десяток. Предприятие в свой юбилейный год решило задокументировать этот факт в Книге Рекордов России, и сохранить информацию о династиях и их составе в музее завода.
Книга Рекордов России запросила множество документов, эксперты досконально проверяли представленные им факты. В результате на 28 июня 2023 года завод официально подтвердил 40 трудовых династий, представители которых на сегодняшний день работают на предприятии.