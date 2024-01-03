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Жизнь

Кто приедет на гастроли в Барнаул в 2024 году: неоклассика, страсти по Распутину и Маковецкий

Altapress.ru рассказывает, кто приедет в Барнаул с гастролями в 2024 году.

Композитор Людовико Эйнауди.
Композитор Людовико Эйнауди.
ru.wikipedia.org
  • Супердискотека 90-х от «Радио Рекорд», ежегодно проходящая с аншлагом на стадионах в Москве и Санкт-Петербурге, в 2024 году пройдет и в Барнауле. 13 апреля, СК «Темп», 12+
Супердискотека 90-х.
Супердискотека 90-х.
Предоставлено организатором.
  • Оркестр Simple music Ensemble выступит в Барнауле с концертом «Музыка Х.Циммера и Л.Эйнауди. Неоклассика. Лучшее». 13 февраля, Театр драмы, 6+
Концерт Людовико Эйнауди.
Концерт Людовико Эйнауди.
vk.com/ludovico_einaudi_concerts
  • Проект Gregorian Opera представит в Барнауле готическое шоу «Mirror Of Enigma», и помимо оперы исполнит хиты Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit и Rammstein. 3 марта, Театр драмы, 12+
  • Рок-группе «Воскресение» исполняется 45 лет. В честь юбилея музыканты устраивают тур из 100 концертов в 100 городах России. Барнаул — в их числе. 28 февраля, Театр драмы, 6+
Группа &quot;Воскресение&quot;.
Группа "Воскресение".
ru.wikipedia.org
  • Артист Сергей Полунин и хореограф Юка Ойши представят в Барнауле балет «Распутин». 28 марта, Театр драмы, 12+
  • Симфонический оркестр All stars Orchestra выступит в Театре драмы с концертом «Симфония Гарри Поттер». 9 апреля, Театр драмы, 6+
Гарри Поттер.
Гарри Поттер.
unsplash.com
  • Конец февраля принесет не только начало весны, но и трибьют-концерт группы «Сектор газа» в исполнении «Черного Вторника». Музыканты лично знают семью Юрия Хоя и иногда выступают на одной сцене со экс-участниками коллектива. 29 февраля, ДК Моторостроителей, 16+
Выступление группы &quot;Сектор газа&quot; во Дворце зрелищ и спорта.
Выступление группы "Сектор газа" во Дворце зрелищ и спорта.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Спектакль «Папа» с Сергеем Маковецким тоже покажут в Барнауле. Это трагикомедия по пьесе Флориана Зеллера. 3 апреля, Театр драмы, 16+
Спектакль &quot;Папа&quot;
Спектакль "Папа"
barnaul.kassy.ru

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