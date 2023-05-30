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Жизнь

Крупные пожары, нападение на медиков и прогноз на июнь. Что произошло в Алтайском крае 30 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 30 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле произошли сразу два крупных пожара. В первом случае загорелся частный дом в Казенной Заимке, там погиб человек. Во втором — вспыхнула крыша многоэтажки на ул. Юрина.
  • Более 350 тысяч акций Бийского аэропорта выставили на торги. А 15 лет назад его хотели модернизировать и сделать международным. Почитайте, почему на планах развития аэропорта поставили крест и кому теперь могут понадобиться его акции.
  • Мать участника СВО из Барнаула пытались запугать мошенники. Женщине прислали сообщение с текстом «Ваш сын сегодня будет убит», после чего потребовали 3 млн рублей.
  • На бригаду скорой помощи в Барнауле напали родственники пациентки. Медиков госпитализировали с травмами, подробности выясняются.
  • В Алтайском крае бурно цветет сирень. Просто посмотрите, как красиво, и поищите пятилистник в нашем фоторепортаже.
  • Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, каким будет первый месяц лета в Алтайском крае. На июнь прогнозируют до +28 градусов и почти никаких дождей.

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