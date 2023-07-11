11 июля
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Жизнь

Кровавый водопад забил из-под ледника: версии и разгадка вековой тайны. Видео

На самом краю ледника Тейлора можно увидеть уникальное зрелище — кровавый водопад.

Кровавый водопад в Антарктиде.
Кровавый водопад в Антарктиде.
Скриншот из видео @fulgur_tv

Зрелище малоприятное. Однако с 1911 года исследователи пытаются разгадать тайну этого феномена Антарктиды.

Вода понемногу выходит из-под ледника и сначала она прозрачная, указывает LIFE. Но потом стремительно приобретает такой кровавый оттенок. Сначала предполагалось, что воду окрашивают красные водоросли, но оказалось их там нет. И тогда ученые пришли к выводу — цвет кровавому водопаду придает окисляющееся железо.

Не так давно современная техника позволила рассмотреть в этой "кровавой" воде наносферы. Именно там нашлось железо вкупе с кремнием, кальцием, алюминием, натрием.

Так разгадали вековую тайну.

Дыра над Антарктидой

Ранее о восстановлении озонового слоя Земли заявили ученые. Между тем сообщалось, что озоновая дыра выросла быстрее обычного и превысила размеры Антарктиды. Дыры в озоновом слое приводят к попаданию большего числа солнечной радиации на Землю.

Озоновую дыру впервые обнаружили над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона (трехатомных молекул кислорода) связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известные из которых — группа фреонов.

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