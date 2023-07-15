Крошки аисты, открытый пляж и новенькие автобусы. 10 хороших новостей июля в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, что произошло у пары алтайских черных аистов, какие автобусы теперь будут ездить по Барнаулу, где можно найти шикарные грибы и вкусные ягоды и куда сходить искупаться, если вентилятор не спасает.

В алтайском онкодиспансере появятся специальные тренажерные залы и зона психологической разгрузки. На новое отделение реабилитации потратят более 40 млн рублей.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Барнаульский экоотряд «Рысь» собрал более 200 мешков мусора на Ковше. Следующая акция пройдет в Ленинском районе. В администрации города надеются, что барнаульцы из уважения к чужому труду перестанут загрязнять водоемы.

Городской экоотряд «Рысь» очистил Ковш. barnaul.org

Два новых автобуса вышли в Барнауле на маршрут №35. На очереди — №53. По словам гендиректора компании-перевозчика «Евробус-плюс» Романа Арапова, на новый транспорт компания потратила около 45 млн рублей. В нем есть камеры заднего вида, видеонаблюдение в салоне и автоматическая система пожаротушения.

Новые большие автобусы в Барнауле. barnaul.press

В Барнауле отреставрируют универмаг «Красный». Заказ на реставрацию появился на сайте Госзакупок, на сумму 2, 2 млн рублей.

Торговый дом купца И. И. Полякова. barnaulheritage.ru

Подписчики сообщества «Грибы и грибники Алтайского края» добывают лисички, маслята и ягоды ведрами. Чернику собирают в Тальменском районе, маслята и лисички находят в Троицком, Тальменском и Павловском, а также за селом Светлое.

Грибники отмечают, что этот год богат на лесную и полевую ягоду — в особенности на землянику.

Грибы. «Грибы и грибники Алтайского края» Ягоды. «Грибы и грибники Алтайского края»

Алтайские ребята, которые выросли на деревенских продуктах, открыли кооператив с фермерской едой. Теперь у них есть свои поля с арбузами и дынями, мясное производство, сыроделие и не только. В 2023 году проект "Ферма Ремесло" планирует увеличить число участников: ждут поставщиков свежей рыбы, меда и даже натуральной косметики.

Ника Елисеева. Кооператив "Ферма Ремесло". Кооператив "Ферма Ремесло"

В Барнауле открылась выставка "Сибирь — XIII". В первую же неделю ее посетили около 10 тыс. человек. Выставка будет работать до 28 июля в "Титов Арене", с 11:00 до 19:00, без выходных. Гостей ждут занимательные экскурсии и мастер-классы.

Выставка "Сибирь ХIII". Дарья Беркетова

Алтайский ученый Павел Пивень разработал ракету, способную разгонять облака с градом и даже "активировать" облако в нужном месте, чтобы потушить лесной пожар. Раньше в России уже вели разработки таких ракет, но проект признали неудачным и заморозили. Павел Пивень доработал идею и она вошла в сотню лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Град в Бийске. "ЧП Бийск"

Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле открыли, как только уровень воды в Оби стабилизировался. На пляже обустроили парковки, привели в порядок подъездные дороги и организовали спасательный пост.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год Ирина Пергаева

Черные аисты в «Обском» заказнике в Усть-Пристанском районе стали родителями, и теперь полностью заняты птенцами. Первое яйцо у птиц появилось раньше обычного и был серьезный риск, что потомство не выживет из-за ночных температур и отсутствия корма. Но, к счастью, все обошлось.