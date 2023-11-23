Крошечное счастье. В «ДАРе» родился самый маленький ребенок весом 450 граммов

В 2022 году в «ДАРе» родился самый маленький ребенок за все время существования центра. Малышка весило всего 450 грамм. Ее мама, Юлия Хабибулина, поведала историю своей дочери спустя год после родов.

«Только бы увидеть ребенка»

Юлия Хабибулина приехала из села Кулунда. Первые шесть месяцев беременности протекали у будущей мамы спокойно. Все анализы были в норме, а предчувствия - только хорошими, ведь скоро родится долгожданный ребенок.

Но на 24 неделе самочувствие Юлии резко ухудшилось: анализы стали плохими, а давление повысилось. Врач в женской консультации предупредил женщину, что нужна срочная госпитализация. Так она попала в краевую больницу и начала проходить обследования.

"Я пыталась себя успокаивать: сейчас обследования закончатся, и меня отправят домой. Но этого не случилось", - вспоминает Юлия.

Беременная женщина. https://unsplash.com/

Изначально женщине поставили диагноз – острый пиелонефрит, позже – хронический гломерулонефрит. На консилиуме врачи решили, что может потребоваться родоразрешение. «Я плакала и не хотела ничего слышать», - говорит героиня.

Юлию госпитализировали в «ДАР». Самочувствие женщины не становилось лучше, а прогнозы были тревожными. Жизни пациентки грозила серьезная опасность.

"Что я чувствовала в тот момент – не передать словами. Думала только об одном: неужели я никогда не увижу своего ребенка? Но, прогоняя эти мысли прочь, я решила, что буду бороться за жизнь дочери до конца", - вспоминает Юлия.

Медицина. Врач. CC0

450 граммов, девочка

Первые два дня Юлии пришлось провести в реанимации, мучаясь от неизвестности. Итоговый вердикт врачей был неутешительным: нужно было проводить родоразрешение , иначе могли быть печальные последствия. Но была надежда, что недоношенную малышку все-таки удастся спасти и выходить в перинатальном центре. И ухватившись за этот небольшой шанс, Юлия подписала согласие трясущимися руками.

На сроке 25 недель ей сделали кесарево.

"Первое, что бросилось в глаза после того, как я пришла в себя – бирка на руке с надписью: "450 г, 32 см, девочка". От увиденного я зарыдала, потому что не знала, что будет дальше».

Это была самая маленькая девочка, которая родилась в стенах перинатального центра. До этого вес самого маленького малыша был 490 грамм.

Самый маленький ребенок весом 450 грамм Перинатальный центр "ДАР"

Ребенок был глубоко не доношен и очень слаб. Врачи не были уверены, что девочка сможет поправиться. И это сильно подкосило моральное состояние Юлии.

"Я не знала, как жить дальше. Успокоиться не получалось. Увидела я свою малышку только на третий день. Она, совсем крошечная, лежала в кювезе, вся в датчиках, рядом куча инфузоматов… Мысли о том, что она может не выжить, не покидали меня. Но я старалась не думать об этом и просто находилась рядом с дочкой, ведь я чувствовала, что нужна ей», - рассказывает женщина.

Самый маленький ребенок весом 450 грамм Перинатальный центр "ДАР"

Возвращение домой

Дочку назвали Аней. Начался долгий период реанимации. День за днем малышка медленно, но верно росла и набирала вес.

"Каждый день говорила себе: моя девочка справится, ведь рядом я и замечательные специалисты. Не всегда получалось справляться с эмоциями, но я каждый день молила Бога, только бы с ней все было хорошо", - вспоминает героиня.

В реанимации Юлия с дочкой пробыли 101 день. И вот, наконец, прозвучали долгожданные​ заветные слова: «Вас выписывают!». Женщина плакала, но уже от радости. 21 августа 2022 года их выписали с весом 2560​ г и ростом 46 см.

"Нет слов, чтобы выразить благодарность замечательным специалистам за спасенную жизнь моего ребенка: Павлу Зорину, Овсепу Мирзояну, который научил ее дышать без аппарата ИВЛ. Также огромное спасибо всему медперсоналу «ДАРа», психологам и отдельно врачу-неонатологу Юлии Постниковой", - говорит Юлия.

Самый маленький ребенок весом 450 грамм Перинатальный центр "ДАР"

Теперь все хорошо

Сейчас Анечке полтора года. Ее рост 73, вес 8,5 кг. Мама называет ее очень целеустремленной девочкой. Она уже сама ходит и уже немножко говорит. Конечно, в жизни Ани еще есть различные медицинские обследования, но результаты остаются хорошими.