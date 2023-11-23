Крошечное счастье. В «ДАРе» родился самый маленький ребенок весом 450 граммов

«Только бы увидеть ребенка»
Юлия Хабибулина приехала из села Кулунда. Первые шесть месяцев беременности протекали у будущей мамы спокойно. Все анализы были в норме, а предчувствия - только хорошими, ведь скоро родится долгожданный ребенок.
Но на 24 неделе самочувствие Юлии резко ухудшилось: анализы стали плохими, а давление повысилось. Врач в женской консультации предупредил женщину, что нужна срочная госпитализация. Так она попала в краевую больницу и начала проходить обследования.
"Я пыталась себя успокаивать: сейчас обследования закончатся, и меня отправят домой. Но этого не случилось", - вспоминает Юлия.
Изначально женщине поставили диагноз – острый пиелонефрит, позже – хронический гломерулонефрит. На консилиуме врачи решили, что может потребоваться родоразрешение. «Я плакала и не хотела ничего слышать», - говорит героиня.
Юлию госпитализировали в «ДАР». Самочувствие женщины не становилось лучше, а прогнозы были тревожными. Жизни пациентки грозила серьезная опасность.
"Что я чувствовала в тот момент – не передать словами. Думала только об одном: неужели я никогда не увижу своего ребенка? Но, прогоняя эти мысли прочь, я решила, что буду бороться за жизнь дочери до конца", - вспоминает Юлия.
450 граммов, девочка
Первые два дня Юлии пришлось провести в реанимации, мучаясь от неизвестности. Итоговый вердикт врачей был неутешительным: нужно было проводить родоразрешение , иначе могли быть печальные последствия. Но была надежда, что недоношенную малышку все-таки удастся спасти и выходить в перинатальном центре. И ухватившись за этот небольшой шанс, Юлия подписала согласие трясущимися руками.
На сроке 25 недель ей сделали кесарево.
"Первое, что бросилось в глаза после того, как я пришла в себя – бирка на руке с надписью: "450 г, 32 см, девочка". От увиденного я зарыдала, потому что не знала, что будет дальше».
Это была самая маленькая девочка, которая родилась в стенах перинатального центра. До этого вес самого маленького малыша был 490 грамм.
Ребенок был глубоко не доношен и очень слаб. Врачи не были уверены, что девочка сможет поправиться. И это сильно подкосило моральное состояние Юлии.
"Я не знала, как жить дальше. Успокоиться не получалось. Увидела я свою малышку только на третий день. Она, совсем крошечная, лежала в кювезе, вся в датчиках, рядом куча инфузоматов… Мысли о том, что она может не выжить, не покидали меня. Но я старалась не думать об этом и просто находилась рядом с дочкой, ведь я чувствовала, что нужна ей», - рассказывает женщина.
Возвращение домой
Дочку назвали Аней. Начался долгий период реанимации. День за днем малышка медленно, но верно росла и набирала вес.
"Каждый день говорила себе: моя девочка справится, ведь рядом я и замечательные специалисты. Не всегда получалось справляться с эмоциями, но я каждый день молила Бога, только бы с ней все было хорошо", - вспоминает героиня.
В реанимации Юлия с дочкой пробыли 101 день. И вот, наконец, прозвучали долгожданные заветные слова: «Вас выписывают!». Женщина плакала, но уже от радости. 21 августа 2022 года их выписали с весом 2560 г и ростом 46 см.
"Нет слов, чтобы выразить благодарность замечательным специалистам за спасенную жизнь моего ребенка: Павлу Зорину, Овсепу Мирзояну, который научил ее дышать без аппарата ИВЛ. Также огромное спасибо всему медперсоналу «ДАРа», психологам и отдельно врачу-неонатологу Юлии Постниковой", - говорит Юлия.
Теперь все хорошо
Сейчас Анечке полтора года. Ее рост 73, вес 8,5 кг. Мама называет ее очень целеустремленной девочкой. Она уже сама ходит и уже немножко говорит. Конечно, в жизни Ани еще есть различные медицинские обследования, но результаты остаются хорошими.
"За это время нам многое пришлось пережить, но этот опыт сделал нас в тысячу раз сильнее, - говорит Юлия. - Всем женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, я хочу сказать только одно: действуйте так, как подсказывает вам сердце, и изо всех сил верьте в своего ребенка! Никогда не опускайте руки и не сдавайтесь!»