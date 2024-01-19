Крещенскому морозу быть. А также изморози и туману

Так, ночью температура опустится до -30, а днем поднимется до -16.
Сутки пройдут без осадков. В утренние часы местами изморозь и туман.
Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
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Погода в Алтайском крае в день Крещения Господня радует стабильностью.
Так, ночью температура опустится до -30, а днем поднимется до -16.
Сутки пройдут без осадков. В утренние часы местами изморозь и туман.
Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
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