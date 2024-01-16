Крещение - 2024. Что сейчас происходит на Оби в Барнауле и где поставят крест — фоторепортаж altapress.ru

Уже известно, что в Барнауле купель построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала, а также на озере Пионерское. Льда на Оби достаточно — его толщина составляет 50 см.
Где будут располагаться купели в Алтайском крае?
- Бийск - район Центрального моста;
- Новоалтайск - мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;
- Заринск - р. Чумыш;
- Алейский район - с. Красный Яр, оз. "Искусственное";
- Алтайский район - с. Алтайское, р. Каменка;
- Баевский район - с. Баево, оз. Баево;
- Бийский район - с. Малоугренево, родник;
- Благовещенский район - р.п. Благовещенка, оз. Центральное;
- Ельцовский район - с. Ельцовка, р. Чумыш;
- Завьяловский район - с. Завьялово, оз. Завьялово;
- Залесовский район - с. Залесова, р. Каменка;
- Змеиногорский район - г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
- Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;
- Калманский район - с. Александровка, пруд Александровский;
- Каменский район - г. Камень-на-Оби, река Обь;
- Ключевской район - с. Ключи, оз. Моховое;
- Косихинский район - с. Косиха, участок реки Лосиха;
- Кытмановский район - с. Кытманово, 500 м. ниже по течению от моста через р. Чумыш;
- Мамонтовский район - с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
- Новичихинский район - с. Новичиха, озеро новая Кирпичка;
Павловский район:
- с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;
- п. Комсомольский, оз. Комсомольское;
Первомайский район:
- с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;
- с. Бобровка, р. Бобровка;
- с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
- с. Березовка, р. Чесноковка;
- с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;
- Ребрихинский район - у моста через реку Касмала в с. Ребриха;
- Родинский район - с. Родино, оз. Кубы;
- Третьяковский район - с. Староалейское, река Алей;
- Троицкий район - с. Троицкое, р. Большая Речка;
- Тальменский район - р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;
- Усть-Калманский район - с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
Усть-Пристанский район:
- с.Усть-Пристань, р.Обь;
- с.Коробейниково, р.Чарыш;
Целинный район:
- с. Целинное р. Яма;
- с. Дружба р. Марушка;
- Чарышский район - с. Чарышское, р .Чарыш;
- Шелаболихинский район - с. Шелаболиха, р. Обь.
На данный момент тракторы чистят дороги, а крест уже ждет установки. Место для купели уже освободили — скоро там прорубят лед.
Кстати, чтобы оборудовать купель, толщина льда должна составлять не менее 25 см.
Ранее стало известно, что где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода.
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