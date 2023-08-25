26 августа
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Жизнь

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае. Погода 25 августа

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают о кратковременных дождях и грозах. О погоде 25 августа - в материале altapress.ru.

Дождь, лето. Погода.
Дождь, лето. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +16...+21 градус Местами в западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы 11-16 м/с.

Днем вернется летняя жара - до +27...+32 градусов, местами по западу - +21...+26 градусов. В отдельных районах возможны дожди и грозы.

Ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Дождь, лето. Погода.
Дождь, лето. Погода.
СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный 4-9 м/с.

Днем стремительно потеплеет до +27...+29 градусов. В конце дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с.

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