23 апреля отмечается Антипасха, которую в народе прозвали Красной горкой. Православная церковь вспоминает святого мученика Терентия и его дружину, пострадавших за веру при императоре Декии в III веке. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Красной горки

Красная горка была важным праздником для молодых людей. Ее отмечали с восходом солнца на пригорке. Девушки выбирали хороводницу и закликала весну. В центр круга обязательно клали крашеное яйцо и круглый хлеб.

В этот день обязательно устраивали долгожданное сватовство. 23 апреля был первым днем свадеб после Великого поста. Считалось, что созданная на Красную горку семья будет крепкой и счастливой, ничто ее не разрушит.

В честь этого парни и девушки прихорашивались. Юноши надевали красивые рубахи, пели песни и плясали.

На Красную горку было принято также делать подарки зятьям и невесткам. А дети ходили по домам с деревянной ласточкой и получали гостинцы.

Костер. unsplash.com

Что нельзя делать 23 апреля?

Молодым людям нельзя сидеть дома — иначе надолго одинокими останутся.

По этой же причине не стоит влюбленным проводить день порознь.

Не стоит грустить и предаваться унынию — а то в несчастии пройдет весь год.

Нельзя заниматься работами в саду и на огороде — все посаженное рискует не вырасти.

Не рекомендуется работать — в этот день стоит отложить мирские дела.

Любовь. СС0

Приметы Красной горки