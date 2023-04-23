Традиции Красной горки
Красная горка была важным праздником для молодых людей. Ее отмечали с восходом солнца на пригорке. Девушки выбирали хороводницу и закликала весну. В центр круга обязательно клали крашеное яйцо и круглый хлеб.
В этот день обязательно устраивали долгожданное сватовство. 23 апреля был первым днем свадеб после Великого поста. Считалось, что созданная на Красную горку семья будет крепкой и счастливой, ничто ее не разрушит.
В честь этого парни и девушки прихорашивались. Юноши надевали красивые рубахи, пели песни и плясали.
На Красную горку было принято также делать подарки зятьям и невесткам. А дети ходили по домам с деревянной ласточкой и получали гостинцы.
Что нельзя делать 23 апреля?
- Молодым людям нельзя сидеть дома — иначе надолго одинокими останутся.
- По этой же причине не стоит влюбленным проводить день порознь.
- Не стоит грустить и предаваться унынию — а то в несчастии пройдет весь год.
- Нельзя заниматься работами в саду и на огороде — все посаженное рискует не вырасти.
- Не рекомендуется работать — в этот день стоит отложить мирские дела.
Приметы Красной горки
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Пауки показались — наступят вскоре теплые дни.
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На небе ярко светит солнце и нет ни одного облака — можно сеять яровые.
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На орешнике распустились пушистые сережки — морозов уже не будет.
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Утром туман по земле стелется — днем пойдет дождь.
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Одуванчик зацвел — пришла настоящая весна.
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Ненастная погода — летом будет мало дождей.