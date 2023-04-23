25 апреля
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Жизнь

Красная горка — 23 апреля. Почему в этот день нельзя плакать и сидеть дома

23 апреля отмечается Антипасха, которую в народе прозвали Красной горкой. Православная церковь вспоминает святого мученика Терентия и его дружину, пострадавших за веру при императоре Декии в III веке. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Красная горка.
Красная горка.
из архива НИИСС им. Лисавенко

Традиции Красной горки

Красная горка была важным праздником для молодых людей. Ее отмечали с восходом солнца на пригорке. Девушки выбирали хороводницу и закликала весну. В центр круга обязательно клали крашеное яйцо и круглый хлеб.

В этот день обязательно устраивали долгожданное сватовство. 23 апреля был первым днем свадеб после Великого поста. Считалось, что созданная на Красную горку семья будет крепкой и счастливой, ничто ее не разрушит.

В честь этого парни и девушки прихорашивались. Юноши надевали красивые рубахи, пели песни и плясали.

На Красную горку было принято также делать подарки зятьям и невесткам. А дети ходили по домам с деревянной ласточкой и получали гостинцы.

Костер.
Костер.
unsplash.com

Что нельзя делать 23 апреля?

  • Молодым людям нельзя сидеть дома — иначе надолго одинокими останутся.
  • По этой же причине не стоит влюбленным проводить день порознь.
  • Не стоит грустить и предаваться унынию — а то в несчастии пройдет весь год.
  • Нельзя заниматься работами в саду и на огороде — все посаженное рискует не вырасти.
  • Не рекомендуется работать — в этот день стоит отложить мирские дела.
Любовь.
Любовь.
СС0

Приметы Красной горки

  • Пауки показались — наступят вскоре теплые дни.

  • На небе ярко светит солнце и нет ни одного облака — можно сеять яровые.

  • На орешнике распустились пушистые сережки — морозов уже не будет.

  • Утром туман по земле стелется — днем пойдет дождь.

  • Одуванчик зацвел — пришла настоящая весна.

  • Ненастная погода — летом будет мало дождей.

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