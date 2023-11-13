Коварная и страшная болезнь. Как алтайские врачи будут помогать пациентам с шизофренией по-новому

В Алтайской краевой психиатрической больнице им. Эрдмана открылось отделение первого психотического эпизода. Здесь будут помогать людям, страдающим от болезней шизофренического спектра, вернуться в социум. Подробнее об этом рассказала заведующая отделением, врач-психиатр Лариса Хвощий.

Внезапно и из ниоткуда

Заболевания шизофренического спектра очень коварны, ведь никогда нельзя точно сказать, когда именно они дадут о себе знать. Они непредсказуемы, не зависят от внешних факторов и могут возникнуть внезапно. В большинстве случаев причиной заболеваний становится генетическая предрасположенность, указывает специалист. Также спровоцировать приступ может внешний стресс и прием психоактивных веществ.

Под первым психотическим эпизодом понимается впервые возникшее психотическое состояние. Самые явные признаки: галлюцинации, бред, неадекватное поведение, в том числе состояние, когда человек перестает отдавать себе отчет в своих действиях.

Типичной картины первого психотического эпизода нет, отмечает Лариса Хвощий. Все начинается с наращивания симптомов. Неадекватное состояние может длиться несколько месяцев или даже лет и затем выливаться во внезапный острый психоз. После него человек попадает сразу в стационар.

Психологические заболевания, шизофрения Freepic

Однако справиться с заболеванием можно. Чем раньше оно обнаружено, тем больше шансов у человека вернуться к обычной жизни. Специалисты отделения первого психотического эпизода готовы заниматься с теми, кто болеет психическими расстройствами первые пять лет и у кого есть высокий реабилитационный потенциал - способность быстро восстановиться и адаптироваться после лечения.

Лечение по-новому

Отделение считается новой формой организации психиатрической помощи больным шизофренией. В Алтайском крае оно появилось впервые, хотя в ряде регионов страны подобные работают давно. В Минздраве заверяют, что положительный эффект от такой методики уже доказан.

Отделение находится в стационарном подразделении больницы им. Эрдмана на ул. Суворова. Оно рассчитано на 40 человек. Здесь готовы принимать как несовершеннолетних пациентов, так и уже в возрасте со всего Алтайского края. Средний возраст поступающих — от 16 до 40 лет.

Страх. CCO

Лечение в отделении может продлиться около месяца. Первостепенная задача врачей - как можно быстрее снять остроту состояния. На этом этапе пациент находится в круглосуточном стационаре. Когда самый темный период остается позади, человека переводят на более щадящие методы лечения уже в дневном стационаре и в амбулаторных отделениях.

"К медикаментозному лечению мы подключаем методики, которыми владеют наши психологи и психотерапевты, специалисты по социальной работе. У нас практически сразу начинается медико-психологическая реабилитация пациента, чтобы не допустить развития болезни и вернуть человека в социум", – рассказывает завотделением .

Чтобы помочь человеку с заболеванием быстрее реабилитироваться, в отделении проводят индивидуальные и групповые занятия с психологами, психотерапевтом и специалистом по социальной работе. Дополнительно устраивают тренинги и сеансы арт-терапии. А чтобы мотивировать пациентов, в одном из кабинетов устроили выставку их рисунков и поделок.

Психология Freepic

Спасибо за помощь и вкусный обед

Получив лечение, благодарные пациенты делятся впечатлениями в журнале отзывов. Люди говорят «спасибо» за вовремя оказанную помощь, тщательно подобранные методики лечения и даже за вкусные обеды.