Котики в автобусе и еще один ТЦ в Барнауле. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Барнаулец продает "счастливый" рубль и надеется с его помощью заработать 10 млн обычных
Мы нашли объявление на "Авито". Продавец предупреждает: если цена в 10 млн рублей не устраивает - значит, не так уж сильно вы хотите счастье счастливым.
Ну, я монету покупать не собираюсь. Если вы хотите - вот здесь ссылка.
В Барнауле строят еще один ТЦ
Три корпуса торгового центра построят на Павловском тракте, неподалеку от барнаульского аэропорта.
Объект появится на пустом участке, в некотором отдалении от нового «Лада-Центра». Будет представлять собой трехэтажное здание, позади которого разместятся два вытянутых одноэтажных корпуса.
Фасады оформят светлыми сэндвич-панелями и темным композитным материалом, облицовочным кирпичом.
Подробнее о ТЦ можно почитать здесь. И посмотреть, как он будет выглядеть.
Завод «Алтайвагон» сменил собственника
75% акций «Алтайвагона» перешли в руки группы «Талтэк», владеющей другим вагоностроительным заводом региона — «Барнаульским ВРЗ».
Причиной продажи могло стать сложное положение основателя СДС Михаила Федяева. Он находится под следствием по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году. Тогда погиб 51 человек.
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