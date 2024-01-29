Котики в автобусе и еще один ТЦ в Барнауле. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня наша читательница ехала в маршрутке №205 и заметила на стенах автобуса рисунки котиков. Для поднятия настроения советую на это взглянуть. А другие новости Алтайского края — читайте в моей подборке.

Барнаулец продает "счастливый" рубль и надеется с его помощью заработать 10 млн обычных

Мы нашли объявление на "Авито". Продавец предупреждает: если цена в 10 млн рублей не устраивает - значит, не так уж сильно вы хотите счастье счастливым.

Ну, я монету покупать не собираюсь. Если вы хотите - вот здесь ссылка.

Редкий и счастливый рубль "Авито"

В Барнауле строят еще один ТЦ

Три корпуса торгового центра построят на Павловском тракте, неподалеку от барнаульского аэропорта.

Объект появится на пустом участке, в некотором отдалении от нового «Лада-Центра». Будет представлять собой трехэтажное здание, позади которого разместятся два вытянутых одноэтажных корпуса.

Фасады оформят светлыми сэндвич-панелями и темным композитным материалом, облицовочным кирпичом.

Подробнее о ТЦ можно почитать здесь. И посмотреть, как он будет выглядеть.

Проект торгового центра из трех корпусов на Павловском тракте. Владимир Золотов

Завод «Алтайвагон» сменил собственника

75% акций «Алтайвагона» перешли в руки группы «Талтэк», владеющей другим вагоностроительным заводом региона — «Барнаульским ВРЗ».

Причиной продажи могло стать сложное положение основателя СДС Михаила Федяева. Он находится под следствием по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году. Тогда погиб 51 человек.

"Алтайвагон". Минпромэнерго АК.

Что еще почитать?

Частное домостроение на Алтае развивается активнее многоквартирного несмотря ни на что. Но не все так хорошо, как кажется. Нюансы здесь.

Пчелиный вопрос едва не поссорил алтайских депутатов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале