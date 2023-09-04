5 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Кот Ксерокс вместе с бийчанином прошел СВО, получил контузию и вернулся домой

При рождении коту не давали каких-то шансов, называли его "задохликом" и говорили, что он самый слабый из котят, передает "Бийский рабочий".

Кот.
Кот.
Дмитрий Кудрявцев.

Бийчанин всегда любил животных. Узнал, что местная кошка окатилась и самого слабого котенка тут же сунули ему.

Местные жители помогли выходить животное - купили лекарства от глистов. Мужчине оставалось только выкормить его.

Сначала боец кормил с пипетки, потом, окрепший кот перешел на паек солдата. Имя ему дали интересное - Ксерокс. Кот будто все понимал, поддерживал своего хозяина и всегда был рядом.

При этом кот никогда не прятался и был со своими, как настоящий солдат. Там он получил контузию, когда по нашим стрелял танк. Мужчину после этого увезли в госпиталь, а Ксерокс все равно дождался его. В декабре под обстрелом кот сломал лапу и тогда хозяин во время отпуска решил отвести пушистого друга домой в Бийск.

Ранее сообщалось, что умер самый толстый кот России Степан из Бийска. Ему было целых 16 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость