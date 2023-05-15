"Кот Бегемот" напугал водителей на сибирской трассе

Жители Кемеровской области рассказали в соцсетях о пугающем объекте на трассе в Сибири.

Как сообщила одна из водителей, она ехала по дороге, когда мельком увидела страшное "чудище" на обочине.

Девушка затормозила и развернулась, чтобы убедиться в увиденном еще раз.

"Сказать, что была шокирована - ничего не сказать!", - делится впечатлениями очевидица.

Оказалось, что до смерти напугавший автолюбительницу объект - сгоревший пень, к которому кто-то прибил крышки от бутылки, изобразив глаза.

Издалека обугленные останки дерева напоминают черта или лешего, а некоторые сравнили очертания арт-объекта с совой или котом Бегемотом.

Впрочем, и вблизи можно легко представить на месте пенька живое существо.

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