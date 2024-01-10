Космическая атака: после затяжного штиля на Землю обрушится серия геоударов

В магнитном поле Земли пока сохраняется практически полный штиль.

Однако на Солнце произошла серия новых вспышек. И самая мощная достигла отметки С8.78, указывает "МК". Это близко к напряженным показателям.

И уже 10 января Землю накроет магнитная буря. Также, по прогнозам, ожидаются сильные геоудары 27 января. Причем магнитные бури на Земле будут происходить по несколько раз в месяц.

Ранее мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Космонавты и самолеты

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

О конце света

На основе своих наблюдений за небом индейцы Майя составили календарь. Майя предсказывали наступление апокалипсиса.

Согласно этому календарю, человечество переживает пять эпох. В среднем первые четыре эпохи продлились около 4 тыс. лет, последняя эпоха "Пятого Солнца" закончилась 21 декабря 2012 года.

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